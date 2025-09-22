Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 22 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,03 гривні (+3 копійки проти 19 вересня) та продаж по 41,55 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Чим закінчиться для євро вересень: прогнози вартості валюти

  • Купівля євро проходить по 48,25 гривні (-22 копійки), продаж – по 48,90 гривні (-20 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,35 гривні (+10 копійок), а продати по 41,30 гривні (+3 копійки).
  • Купівля євро по 48,65 гривні (+6 копійок), а продаж по 48,83 гривні (-2 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,76 гривні (+6 копійок), а продають по 41,41 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,34 гривні (+41 копійка), а продають по 48,88 гривні (-5 копійок).

Який курс долара прогнозують цього тижня?

  • За словами банкіра з Глобус Банку Тарас Лєсового, який поділився ними з 24 Каналом, цього тижня курсовий рух на ринку визначить тенденції вартості валют до кінця 2025 року.

  • Вагома роль на ринку належатиме Нацбанку, який буде унеможливлювати різкі зміни валют.

  • Відтак, цього тижня на міжбанку та на готівковому ринку діапазон курсу долара буде в межах від 41,2 гривні до 41,5 гривні.