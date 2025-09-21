Чи перевищить євро 49 гривень?

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що на ринок наступного тижня впливатиме низка факторів.

Наприклад серед тих факторів є обсяг очікуваної та підтвердженої макрофінансової підтримки України на 2026 рік.

Крім того, впливатиме ще й формування бюджету на наступний рік, де цікавить не лише розрив між видатками та доходами бюджету, який гіпотетично може покрити макрофін, а й закладений середньозважений курс долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ці чинники прямо впливатимуть настрої суспільства та бізнесу. Однак не забуваймо й про вагому роль Нацбанку, який в умовах війни реалізує ефективну стратегію, що унеможливлює різки валютні зміни.

За словами Лєсового, євро хоч і залишатиметься доволі вразливим до світової кон'юнктури, втім валюта навряд чи перевищить 49 гривень.

Цікаво! Загалом прогнозується, що з 22 по 28 вересня на міжбанку ціна буде встановлена на рівні 47,5 – 49 гривень, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні.

Який офіційний курс євро?