Своєю чергою з 15 по 21 вересня курс євро на міжбанку та готівковому ринку майже не відрізнятиметься. Євровалюта коливатиметься в межах 47,50 – 49 гривень.

З 22 по 28 вересня коливання будуть аналогічні. Ситуація виглядатиме так: 47,5 – 49 гривень за євро на міжбанку та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку.