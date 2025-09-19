Какой курс евро в Украине сейчас?

19 сентября официальный курс евро в Украине – 48,79 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В банках средний курс евро, по данным "Минфина", таков:

покупка – 48,30 гривны за евро;

продажа – 48,90 гривны за евро.

А вот в обменниках ситуация несколько иная:

покупка – 48,60 гривны за евро;

продажа – 48,75 гривны за евро.

Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?

для покупки 300 евро в банке сейчас необходимо примерно – 14 670 гривен;

покупка 300 евро в обменнике, в свою очередь, обойдется в – 14 625 гривен.

Сколько можно получить гривен за 300 евро?

при обмене 300 евро в банке, можно получить примерно – 14 490 гривен;

в обменнике за 300 евро удастся выручить в среднем – 14 580 гривен.

