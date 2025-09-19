Какой курс евро в Украине сейчас?
19 сентября официальный курс евро в Украине – 48,79 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В банках средний курс евро, по данным "Минфина", таков:
- покупка – 48,30 гривны за евро;
- продажа – 48,90 гривны за евро.
А вот в обменниках ситуация несколько иная:
- покупка – 48,60 гривны за евро;
- продажа – 48,75 гривны за евро.
Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?
- для покупки 300 евро в банке сейчас необходимо примерно – 14 670 гривен;
- покупка 300 евро в обменнике, в свою очередь, обойдется в – 14 625 гривен.
Сколько можно получить гривен за 300 евро?
- при обмене 300 евро в банке, можно получить примерно – 14 490 гривен;
- в обменнике за 300 евро удастся выручить в среднем – 14 580 гривен.
Какой курс евро сейчас?
В сентябре курс евро останется стабильным, будут происходить лишь незначительные изменения. Ожидаемый люфт колебаний: 48 – 49,50 гривны.
В свою очередь с 15 по 21 сентября курс евро на межбанке и наличном рынке почти не будет отличаться. Колебания евровалюты останутся в пределах 47,50 – 49 гривен.
С 22 по 28 сентября колебания ожидаются аналогичные. Ситуация будет выглядеть так: 47,5 – 49 гривен за евро на межбанке и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.