Превысит ли евро 49 гривен?

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что на рынок на следующей неделе будет влиять ряд факторов.

Например, среди тех факторов есть объем ожидаемой и подтвержденной макрофинансовой поддержки Украины на 2026 год.

Кроме того, будет влиять еще и формирование бюджета на следующий год, где интересует не только разрыв между расходами и доходами бюджета, который гипотетически может покрыть макрофин, но и заложенный средневзвешенный курс доллара.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Эти факторы будут прямо влиять на настроения общества и бизнеса. Однако не забывайте и о весомой роли Нацбанка, который в условиях войны реализует эффективную стратегию, что делает невозможным резкие валютные изменения.

По словам Лесового, евро хоть и будет оставаться довольно уязвимым к мировой конъюнктуре, впрочем валюта вряд ли превысит 49 гривен.

Интересно! В общем прогнозируется, что с 22 по 28 сентября на межбанке цена будет установлена на уровне 47,5 – 49 гривен, а на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны.

Какой официальный курс евро?