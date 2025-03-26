Курси валют знизилися: скільки сьогодні коштують долар та євро

Курси долара та євро в банках та обмінниках після зростання пішли на спад. Долар подешевшав в обмінниках до 20 копійок, а євро – на 5-16 копійок. Водночас на міжбанку курс залишився майже без змін.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+3 копійки проти 25 березня) та продаж по 41,90 гривні (-2 копійки).

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Купівля євро проходить по 44,70 гривні (-10 копійок), продаж – по 45,30 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок), а продати по 41,60 гривні (-5 копійок).

Купівля євро по 45,05 гривні (-10 копійок), а продаж по 45,25 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,13 гривні (-20 копійок), а дають по 41,63 гривні (-14 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 44,70 гривні (-16 копійок), а продають по 45,43 гривні (-3 копійки).

Прогноз курсу долара на тиждень

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною та прогнозованою.

За його оцінками, на цьому тижні курс долара коливатиметься в межах 41,40 – 42 гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

За словами Лєсового, ключовим чинником залишається початок посівної кампанії. Водночас не можна виключати вплив війни та можливих політичних рішень щодо припинення бойових дій чи мирних перемовин, які можуть спричинити інформаційний тиск та панічні настрої на ринку.