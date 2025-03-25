Курс валют у банках

Станом на ранок 25 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+3 копійки проти 24 березня) та продаж по 41,92 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 44,80 гривні (+5 копійок), продаж – по 45,40 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+8 копійок), а продати по 41,65 гривні (+8 копійок).

Купівля євро по 45,15 гривні (+4 копійки), а продаж по 45,30 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,33 гривні (+23 копійки), а дають по 41,77 гривні (+32 копійки), за даними finance.ua.

Євро купують по 44,86 гривні (+50 копійки), а продають по 45,46 гривні (+7 копійка).

Чи буде рости курс євро найближчим часом

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що курс євро наступного тижня коливатиметься під впливом щонайменше двох факторів – ситуації у світовій торгівлі та митної політики США.

Водночас ринок залишатиметься відносно прогнозованим завдяки режиму керованої гнучкості та березневим монетарним заходам, зокрема підвищенню облікової ставки. Таким чином, у період з 24 по 30 березня курс євро на готівковому ринку та міжбанку очікується в межах 44,50 – 45,50 гривні.