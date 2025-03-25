Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+3 копейки против 24 марта) и продажа по 41,92 гривны (+5 копеек).

Читайте также Прекращение беспошлинной торговли с ЕС может серьезно ударить по экономике Украины

Покупка евро проходит по 44,80 гривны (+5 копеек), продажа – по 45,40 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+8 копеек), а продать по 41,65 гривны (+8 копеек).

Покупка евро по 45,15 гривны (+4 копейки), а продажа по 45,30 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,33 гривны (+23 копейки), а дают по 41,77 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.

Евро покупают по 44,86 гривны (+50 копейки), а продают по 45,46 гривны (+7 копейка).

Будет ли расти курс евро в ближайшее время

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что курс евро на следующей неделе будет колебаться под влиянием как минимум двух факторов – ситуации в мировой торговле и таможенной политики США.

В то же время рынок будет оставаться относительно прогнозируемым благодаря режиму управляемой гибкости и мартовским монетарным мерам, в частности повышению учетной ставки. Таким образом, в период с 24 по 30 марта курс евро на наличном рынке и межбанке ожидается в пределах 44,50 – 45,50 гривны.