Скільки валюти продав НБУ

На минулому тижні Нацбанк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також США заробили 5 мільярдів доларів за день, завдяки продажу спеціальних карток

Загалом з 17 по 21 березня НБУ продав на міжбанку 643,6 мільйона доларів США. Це на 18% більше ніж тижнем раніше – з 10 по 14 березня.

Зверніть увагу! З 10 по 14 березня НБУ продав на міжбанку – 545,2 мільйона доларів США.

З початку 2025 року регулятор загалом продав на міжбанківському валютному ринку – 8,5 мільярдів доларів США. Ця сума значно більша ніж допомога, яку отримала Україна від партнерів – 5,2 мільярда доларів США.

Варто зауважити, що завдяки зовнішній підтримці, регулятору, імовірно, усе-таки вдасться компенсувати обсяг проданої валюти. У березні в Україну уже надійшло:

1 мільярд доларів від Великої Британії;

1 мільярд доларів від ЄС.

Зауважте! Йдеться, зокрема про допомогу, яку отримує Україна в рахунок заморожених російських активів.