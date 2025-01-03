Скільки отримала Україна від партнерів

За 2022 рік Україна отримала від партнерів 31,1 мільярда доларів. У 2023 році надійшло 42,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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У 2024 році Україна отримала від партнерів 41,7 мільярда доларів. Тобто, в середньому зовнішнє фінансування складало 3,4 мільярда доларів на місяць.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Зовнішня бюджетна підтримка, яку Україна почала отримувати із початком війни, стала важливим фактором макрофінансової стабільності, забезпечуючи фінансування левової частки невійськових бюджетних видатків та підтримуючи відносну курсову стійкість.

Як зауважує Гетманцев, кошти залучались у формі грантів та пільгових кредитів. Частка безповоротної допомоги серед усіх надходжень була така:

у 2022 році – 14,2 мільярда доларів – 45,8% від усього зовнішнього фінансування, яке мала Україна;

у 2023 році – 11,6 мільярда доларів – 27,4%;

у 2024 році – 12,6 мільярда доларів – 30%.

Які країни найбільше допомагали Україні

Найбільше Україні за час повномасштабної війни допомагали країни ЄС – 38,9% від усього фінансування. Загальна сума підтримки Євросоюзу склала – 44,79 мільярда доларів.

Інші допомагали Україні так:

США – 27,1% від загальної суми – 31,24 мільярда доларів;

МВФ – 10,8% – 12,45 мільярда доларів;

Японія – 7,4% – 8,53 мільярда доларів;

Канада – 4,7% – 5,41 мільярда доларів.

Також Україні допомагали Німеччина, Велика Британія та інші країни.