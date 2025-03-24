Сколько валюты продал НБУ

На прошлой неделе Нацбанк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Всего с 17 по 21 марта НБУ продал на межбанке 643,6 миллиона долларов США. Это на 18% больше чем неделей ранее – с 10 по 14 марта.

Обратите внимание! С 10 по 14 марта НБУ продал на межбанке – 545,2 миллиона долларов США.

С начала 2025 года регулятор в целом продал на межбанковском валютном рынке – 8,5 миллиардов долларов США. Эта сумма значительно больше чем помощь, которую получила Украина от партнеров – 5,2 миллиарда долларов США.

Стоит заметить, что благодаря внешней поддержке, регулятору, вероятно, все-таки удастся компенсировать объем проданной валюты. В марте в Украину уже поступило:

1 миллиард долларов от Великобритании;

1 миллиард долларов от ЕС.

Заметьте! Речь идет, в частности о помощи, которую получает Украина в счет замороженных российских активов.