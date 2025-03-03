Сколько валюты продал НБУ

За месяц НБУ продал 3,058 миллиарда долларов, что на 18,5% меньше, чем в январе, когда объем продаж составил 3,75 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Для сравнения, в январе объем продажи валюты также сократился – на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, когда НБУ продал 5,3 миллиарда долларов.

Декабрьский показатель в 5,3 миллиарда долларов стал рекордным за год, ведь в ноябре регулятор продал вдвое меньше – 2,7 миллиарда долларов.

Итак, декабрь стал месяцем рекордных валютных интервенций, что было вызвано повышенным спросом на доллары и евро, вероятно, через сезонные факторы, потребности импортеров и финансовые операции бизнеса в конце года.

Обратите внимание! Всего по итогам 2024 года Национальный банк продал более 35,1 миллиарда долларов для стабилизации валютного рынка и удержания курса гривны. Эти операции были направлены на поддержание экономического равновесия, ведь во время войны Украина продолжает сталкиваться со значительным дефицитом валюты.