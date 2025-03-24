Какие карты продали в США
"Золотые карты" США это право на постоянное проживание, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Express.
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Как сказал министр торговли США Говард Лутник, каждая из этих карточек стоила 5 миллионов долларов. Несмотря на это, только за один день было продано 1000 таких карт.
По прогнозу Трампа, эта инициатива может обогатить американский бюджет на 5 триллионов долларов.
Обратите внимание! Считается, что потенциальными покупателями "золотых карт" могут стать 37 миллионов человек со всего мира.
Что известно об этой программе?
Внедрение "золотых карт" – это альтернатива инвесторской визе EB-5. Американская администрация планирует ее полностью заменить. Говард Лутник даже ранее заявлял, что "программа EB-5 была полна чуши, выдумок и мошенничества". Средства от продажи "золотых карт" будут использованы для сокращения национального долга США (сейчас он превышает 36 триллионов долларов).