Какие карты продали в США

"Золотые карты" США это право на постоянное проживание, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Express.

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Как сказал министр торговли США Говард Лутник, каждая из этих карточек стоила 5 миллионов долларов. Несмотря на это, только за один день было продано 1000 таких карт.

По прогнозу Трампа, эта инициатива может обогатить американский бюджет на 5 триллионов долларов.

Обратите внимание! Считается, что потенциальными покупателями "золотых карт" могут стать 37 миллионов человек со всего мира.