Які карти продали у США

"Золоті карти" США це право на постійне проживання, пише 24 Канал з посиланням на Financial Express.

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Як сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік, кожна з цих карток коштувала 5 мільйонів доларів. Попри це, лише за один день було продано 1000 таких карт.

За прогнозом Трампа, ця ініціатива може збагатити американський бюджет на 5 трильйонів доларів.

Зверніть увагу! Вважається, що потенційними покупцями "золотих карт" можуть стати 37 мільйонів людей зі всього світу.