Багато залежатиме від НБУ: що буде з курсом валют у квітні

У квітні на ринку валют не очікується кардинальних змін. Проте через зростання попиту, на ринку можуть бути присутніми деякі маніпуляції.

Що вплине на курс валют у квітні

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що у квітні ситуація з валютою залежатиме від тактики регулятора, а також від об’єктивного рівня попиту на валюту.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Як і кілька місяців поспіль дія режиму "керованої гнучкості" з м’яким втручанням регулятора на ринок через валютні інтервенції визначатиме курсову кон’юнктуру: курсові показники будуть досить мінливими при цьому вони то зростатимуть, то знижуватимуться. Такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.

Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку. Зокрема, тому що курсоутворення на готівковому ринку у своїх базових проявах ґрунтуватиметься на показниках міжбанку.

Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку,

– сказав він.

Нині курсові коридори міжбанку та готівкового ринку майже однакові, що є наслідком стратегії регулятора на мінімізацію множинності курсів.

Що ще впливатиме на курс валют

Обсяг і "ритми" отримання макрофінансової допомоги. Обсяг експортно-імпортного виторгу, на основі якого формуються міжнародні резерви (зокрема поновлення морського контейнерного перевезення; сподівання на розв’язання зашморгу блокади західних автошляхів). Розвиток всіх сфер і галузей економіки (зокрема активізація фермерів з початком посівної). Перебіг бойових дій та наслідки ворожої агресії (непрямий чинник, проте важливий при формуванні суспільних настроїв).

Якими будуть основні показники валютного ринку у квітні