Багато залежатиме від НБУ: що буде з курсом валют у квітні
У квітні на ринку валют не очікується кардинальних змін. Проте через зростання попиту, на ринку можуть бути присутніми деякі маніпуляції.
Що вплине на курс валют у квітні
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що у квітні ситуація з валютою залежатиме від тактики регулятора, а також від об’єктивного рівня попиту на валюту.
Читайте також Курс долара змінюється: подорожчала чи подешевшала валюта за добу
Як і кілька місяців поспіль дія режиму "керованої гнучкості" з м’яким втручанням регулятора на ринок через валютні інтервенції визначатиме курсову кон’юнктуру: курсові показники будуть досить мінливими при цьому вони то зростатимуть, то знижуватимуться. Такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.
Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку. Зокрема, тому що курсоутворення на готівковому ринку у своїх базових проявах ґрунтуватиметься на показниках міжбанку.
Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку,
– сказав він.
Нині курсові коридори міжбанку та готівкового ринку майже однакові, що є наслідком стратегії регулятора на мінімізацію множинності курсів.
Що ще впливатиме на курс валют
- Обсяг і "ритми" отримання макрофінансової допомоги.
- Обсяг експортно-імпортного виторгу, на основі якого формуються міжнародні резерви (зокрема поновлення морського контейнерного перевезення; сподівання на розв’язання зашморгу блокади західних автошляхів).
- Розвиток всіх сфер і галузей економіки (зокрема активізація фермерів з початком посівної).
- Перебіг бойових дій та наслідки ворожої агресії (непрямий чинник, проте важливий при формуванні суспільних настроїв).
Якими будуть основні показники валютного ринку у квітні
- Коридори валютних коливань – 39 – 40 гривні за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку та 39 – 40 гривні за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку.
- Поточні курсові зміни на міжбанку складуть до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,05 гривні за долар до 0,1 гривні за євро (міжбанк), до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (комерційні банки), до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (обмінники).
- Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (обмінні пункти).
- Діапазон курсів продажу на готівковому ринку: 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро (обмінні пункти).
- Середні тижневі коливання курсів складуть до 1,5 – 2% (до 0,6 гривні) від понеділкового курсу.