Что повлияет на курс валют в апреле

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в апреле ситуация с валютой будет зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Как и несколько месяцев подряд, действие режима "управляемой гибкости" с мягким вмешательством регулятора на рынок через валютные интервенции будет определять курсовую конъюнктуру: курсовые показатели будут достаточно изменчивыми, при этом они будут то расти, то снижаться. Такие изменения по-прежнему будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке. В частности, потому что курсообразование на наличном рынке в своих базовых проявлениях будет основываться на показателях межбанка.

Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме чисто практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он фактически в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка,

– сказал банкир.

Сейчас курсовые коридоры межбанка и наличного рынка почти одинаковые, что является следствием стратегии регулятора на минимизацию множественности курсов.

Что еще будет влиять на курс валют

Объем и ритмы получения макрофинансовой помощи. Объем экспортно-импортной выручки, на основе которого формируются международные резервы (в частности возобновление морских контейнерных перевозок; надежда на развязывание петли блокады западных автодорог). Развитие всех сфер и отраслей экономики (в частности, активизация фермеров с началом посевной). Ход боевых действий и последствия вражеской агрессии (косвенный фактор, однако важный при формировании общественных настроений).

Какими будут основные показатели валютного рынка в апреле