Что повлияет на курс валют в апреле
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в апреле ситуация с валютой будет зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.
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Как и несколько месяцев подряд, действие режима "управляемой гибкости" с мягким вмешательством регулятора на рынок через валютные интервенции будет определять курсовую конъюнктуру: курсовые показатели будут достаточно изменчивыми, при этом они будут то расти, то снижаться. Такие изменения по-прежнему будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.
Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке. В частности, потому что курсообразование на наличном рынке в своих базовых проявлениях будет основываться на показателях межбанка.
Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме чисто практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он фактически в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка,
– сказал банкир.
Сейчас курсовые коридоры межбанка и наличного рынка почти одинаковые, что является следствием стратегии регулятора на минимизацию множественности курсов.
Что еще будет влиять на курс валют
- Объем и ритмы получения макрофинансовой помощи.
- Объем экспортно-импортной выручки, на основе которого формируются международные резервы (в частности возобновление морских контейнерных перевозок; надежда на развязывание петли блокады западных автодорог).
- Развитие всех сфер и отраслей экономики (в частности, активизация фермеров с началом посевной).
- Ход боевых действий и последствия вражеской агрессии (косвенный фактор, однако важный при формировании общественных настроений).
Какими будут основные показатели валютного рынка в апреле
- Коридоры валютных колебаний – 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.
- Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: до 0,05 гривны за доллар до 0,1 гривны за евро (межбанк), до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро (коммерческие банки), до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро (обменники).
- Диапазон курсов покупки на наличном рынке: 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро (обменные пункты).
- Диапазон курсов продажи на наличном рынке: 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро (обменные пункты).
- Средние недельные колебания курсов составят до 1,5 – 2% (до 0,6 гривны) от понедельничного курса.