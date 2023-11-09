Готуватиметься до свободи курсоутворення: що буде з валютою наступного тижня

З 13 по 19 листопада ситуація на валютному ринку буде знаходитися у звичних межах. Попри це курс буде готуватися до свободи курсоутворення на міжбанку, тому можливі деякі коливання.

Що буде з курсом

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що зміни на валютному ринку наступного тижня будуть малоймовірними. Проте НБУ може почати тенденцію до поступового послаблення "меж допустимих коливань".

Читайте також В банках спад, а на чорному ринку пожвавлення: на якому рівні долар сьогодні

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ НБУ може вдатися до поступового послаблення "меж допустимих коливань", час від часу зменшуючи чи збільшуючи обсяг валютних інтервенцій щотижня орієнтовно на 50 – 60 мільйона доларів. Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції.

Тож він зауважив, що систематичне "гасіння" попиту з боку регулятора може піти в минуле. Він додав, що наступного тижня на ринку валют спостерігатимуться наступні явища:

щоденні курсові зміни на міжбанку можуть залишитися в межах 10 – 20 копійок;

різниця між курсом покупки та продажу (спред) залежатиме саме від тактики НБУ у конкретний день торгів, ймовірно, коливання будуть в діапазоні 4 – 10 копійок;

курсовий коридор на міжбанку навряд істотно зміниться;

на готівковому ринку курс цілком залежатиме від ситуації на міжбанку: спред, як і поточні курсові зміни, будуть в межах 30 – 50 копійок.

На думку Лєсового, наступного тижня готівковий курс долара залишиться в кордонах 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.

Що впливатиме на курсоутворення

Начальник департаменту казначейства вважає, що на курс валют сильно впливатиме обсяг та рівень міжнародної фінансової підтримки України у 2024 році. Майже 50% від усіх надходжень до бюджету – це міжнародна фіндопомога.

Вочевидь, це дуже вагома складова економічної стабільності країни, від якої залежатиме міцність гривні, а відтак – ситуація на валютному ринку. Гадаю, наразі варто відкинути всі суперечливі твердження, що надходять звідусюди (зокрема із США). Головне завдання для уряду країни – знайти можливість отримати додаткове фінансування на 2024 рік у розмірі 43 мільярдів доларів,

– пояснив Лєсовий.

Також незмінними факторами, які впливають на ринок валют, залишаються: