Готуватиметься до свободи курсоутворення: що буде з валютою наступного тижня
З 13 по 19 листопада ситуація на валютному ринку буде знаходитися у звичних межах. Попри це курс буде готуватися до свободи курсоутворення на міжбанку, тому можливі деякі коливання.
Що буде з курсом
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що зміни на валютному ринку наступного тижня будуть малоймовірними. Проте НБУ може почати тенденцію до поступового послаблення "меж допустимих коливань".
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НБУ може вдатися до поступового послаблення "меж допустимих коливань", час від часу зменшуючи чи збільшуючи обсяг валютних інтервенцій щотижня орієнтовно на 50 – 60 мільйона доларів. Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції.
Тож він зауважив, що систематичне "гасіння" попиту з боку регулятора може піти в минуле. Він додав, що наступного тижня на ринку валют спостерігатимуться наступні явища:
- щоденні курсові зміни на міжбанку можуть залишитися в межах 10 – 20 копійок;
- різниця між курсом покупки та продажу (спред) залежатиме саме від тактики НБУ у конкретний день торгів, ймовірно, коливання будуть в діапазоні 4 – 10 копійок;
- курсовий коридор на міжбанку навряд істотно зміниться;
- на готівковому ринку курс цілком залежатиме від ситуації на міжбанку: спред, як і поточні курсові зміни, будуть в межах 30 – 50 копійок.
На думку Лєсового, наступного тижня готівковий курс долара залишиться в кордонах 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.
Що впливатиме на курсоутворення
Начальник департаменту казначейства вважає, що на курс валют сильно впливатиме обсяг та рівень міжнародної фінансової підтримки України у 2024 році. Майже 50% від усіх надходжень до бюджету – це міжнародна фіндопомога.
Вочевидь, це дуже вагома складова економічної стабільності країни, від якої залежатиме міцність гривні, а відтак – ситуація на валютному ринку. Гадаю, наразі варто відкинути всі суперечливі твердження, що надходять звідусюди (зокрема із США). Головне завдання для уряду країни – знайти можливість отримати додаткове фінансування на 2024 рік у розмірі 43 мільярдів доларів,
– пояснив Лєсовий.
Також незмінними факторами, які впливають на ринок валют, залишаються:
- поступовий розвиток економіки країни;
- розвиток експорту;
- події на фронті та динаміка звільнення країни від агресора (та можливі наслідки ворожих атак на об'єкти критичної інфраструктури).