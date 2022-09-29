НБУ може підняти офіційний курс долара у жовтні: експерт назвав умову

У жовтні може не лише дещо зрости готівковий курс, але й офіційний від НБУ. Все залежатиме від обсягу фінансової допомоги ЄС.

Ситуація на готівковому ринку

Загалом ситуація зараз складається не дуже на користь гривні, вважає економічний експерт Данило Монін. Він зауважив, у коментарі 24 каналу, що фінансова допомога від Заходу у вересні практично не надходила, крім траншу від США в розмірі 1,5 мільярда доларів.

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Данило Монін Економічний експерт Бізнес активність у вересні зазвичай зростає, і це відбивається на зростанні імпорту. Відповідно Національний банк почав знову проводити інтервенції на міжбанківському ринку з метою згладити коливання гривні, при цьому готівковий ринок пішов до позначки 42 – 43 гривні.

Вихід НБУ на міжбанк

Минулого тижня НБУ вже продав за тиждень 700 мільйонів доларів, щоб погасити попит на валюту – це погана тенденція. Відповідно за планами НБУ зберегти міжнародні резерви на рівні 20 мільярдів доларів до кінця року, НБУ має ще резерв 3 – 4 мільярди доларів на інтервенції.

Але з огляду на те, якщо витрачати по 700 мільйонів щотижня, то таких резервів вистачить лише на 5 тижнів, що очевидно недостатньо,

– підкреслює він.

Курс у жовтні може зрости

Експерт вважає, що у разі затримки фінансової допомоги від ЄС у розмірі 5 мільярдів євро, то НБУ може підвищити офіційний курс долара. Нагадаємо, що від початку війни регулятор поки єдиний раз підвищував курс. Це сталось 21 липня, коли він зріс на 25% до 36,57 гривні.

Таким чином, якщо фінансова допомога від ЄС затримуватиметься, є велика ймовірність того, що Національний Банк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень,

– розповів Монін.

Разом з тим на думку експерта, інших ресурсів для фінансування дефіциту бюджету, крім зовнішньої допомоги у вигляді кредитів, у Мінфіну немає. І якщо заходитиме фінансова допомога вчасно, тоді можна очікувати, що валюта, яка надходить, буде витрачатися і тримати міжнародні резерви на рівні 23 – 25 ​​мільярдів доларів.

Тож прогноз такий: курс 42 – 43 на готівковому ринку, якщо офіційний курс залишиться 36,57 і курс 43 – 45, якщо НБУ зважиться на ще одне послаблення гривні,

– резюмував він.

Який зараз готівковий курс

29 вересня банки в середньому купували долар по 41,30 гривень, а продавали по 42,20. Надаємо, що цього тижня курс пішов до низу, після різкого зростання до 42 гривень в банках.

в середньому купували долар по 41,30 гривень, а продавали по 42,20. Надаємо, що цього тижня курс пішов до низу, після різкого зростання до 42 гривень в банках. Обмінники – по 41,95 гривні та 42,27 гривні відповідно.

– по 41,95 гривні та 42,27 гривні відповідно. Чорний ринок – по 42,05 гривні та 42,25 гривні відповідно.