Усе залежить від підтримки Заходу: що буде з курсом долара у жовтні

У жовтні курс долара не буде сильно коливатися попри очікування деяких експертів. Регулятор надійно контролює ринок валют.

Що буде з курсом долара у жовтні

На думку економіста Володимира Дубровського, в жовтні вартість валюти в обмінниках не коливатиметься сильно. НБУ має усі інструменти для того, щоб не допустити сильних змін на ринку.

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Володимир Дубровський Економіст Плюс-мінус десяток копійок. Але сильних коливань не повинно бути. Інфляція національної валюти сповільнюється. Але Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить у нормальні межі. Причин для прискорення або різкого уповільнення немає.

Також він додав, що поки Захід підтримує Україну, суттєвих змін чекати не варто, бо резерви під контролем, а валюта регулярно надходить.

Чи варто накопичувати валюту восени

Олег Пендзин порадив українцям вкладати гроші у короткострокові гривневі депозити, які принесуть прибуток. Зараз не очікується девальвація гривні вище 39 гривні за долар у купівлі.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Куплені зараз долари або євро лежатимуть до кінця року мертвим вантажем "під ковдрою", а кожна тисяча гривень на депозиті принесе прибуток щонайменше у 10 гривень за місяць.

Натомість фінансовий експерт Андрій Шевчишин порадив накопичувати валюту для тих, хто хоче зберігати її довгостроково, бо вона дешевшає. Найвигідніше буде купити в банку безготівкові долари і тримати їх на рахунку або одразу переводити в готівку.