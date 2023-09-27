Чи варто зараз купувати долари

Олег Пендзин порадив до кінця осені заробляти на короткотермінових гривневих депозитах, тому що зараз не очікується девальвація гривні понад 39 гривень за долар в купівлі.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Куплені зараз долари або євро лежатимуть до кінця року мертвим вантажем "під ковдрою", а кожна тисяча гривень на депозиті принесе прибуток щонайменше у 10 гривень за місяць.

Натомість фінансовий експерт Андрій Шевчишин пояснив для тих, хто хоче зберегти свої заощадження в валюті на довгостроковий термін, варто її більше купувати, поки вона дешевшає. Також він порекомендував купити в банку безготівкові долари (для фізосіб це 37,40 – 37,50 гривні з урахуванням комісійних зборів) і тримати їх на рахунку або одразу переводити в готівку.

Який курс долара 17 вересня

Протягом останньої доби курс долара дещо коливався на ринку. Наприклад у банках долар зріс на 5 копійок, а от в обмінниках купівля впала на 26 копійок. На чорному ж ринку курс теж знизився на 10 – 12 копійок.

У банках: купівля – 37,7 гривні; продаж – 38,3 гривні;

купівля – 37,7 гривні; продаж – 38,3 гривні; В обмінниках: купівля – 37,53 гривні; продаж – 38,26 гривні;

купівля – 37,53 гривні; продаж – 38,26 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,1 гривні; продаж – 38,22 гривні.

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