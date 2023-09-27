Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 27 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,7 гривні (+5 копійок проти 26 вересня), а продаж – 38,3 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,3 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 41,1 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-26 копійок), а продаж – 38,26 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-26 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,01 гривні (-56 копійок), а продаж – 40,93 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,1 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,22 гривні (-12 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-12 копійок). Євро купують за 40,6 гривні (-18 копійок), а продають за 40,9 гривні (-15 копійок).

Чи буде долар по 41 гривні

Як розповів 24 Каналу економіст, член ради Національного банку України Василь Фурман, на 2024 рік закладений курс становить 41,4 гривні, який відрізняється від поточного курсу у 36,6 гривні.

Втім курс за долар у понад 41 гривню не є обов'язковим для НБУ, а лише умовною бюджетною цифрою для переведення доларових надходжень.

Курс гривні в державному бюджеті – це не ціль і не прогноз. Зокрема, на 2023 рік уряд вже закладав курс гривні на рівні 42,2 за долар, однак це ніяк не вплинуло на поточний курс, встановлений НБУ,

– каже експерт.

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