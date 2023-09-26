Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 26 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,65 гривні (без змін проти 25 вересня), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,5 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,2 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні (-41 копійка), а продаж – 38,35 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-41 копійка), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,3 гривні (-41 копійка), а продаж – 41,09 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,2 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,34 гривні (+7 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують за 40,78 гривні (-7 копійок), а продають за 41,05 гривні (-5 копійок).

Що буде з курсом на цьому тижні

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що динамічне зростання курсу минулого тижня певний час підтримувало панічний попит: долар перетнув позначку в 38,6 гривні, а потім опустився до 38,4 – 38,5 гривні. Цього тижня курс не так "штормитиме".

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 37,7 – 38,5 гривень за долар.

Коливання курсу протягом дня ще можуть бути відчутними, але за прогнозами Золотько гривня в перші дні тижня трішки зміцниться.

Зверніть увагу! Відбудеться помірне зростання вартості долара наприкінці через наближення перехідної дати та значних виплат зарплат українцям.

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