Дефіцит електроенергії неминучий

У коментарі 24 Каналу експертка Олена Лапенко розповіла, що за прогнозами цьогоріч в Україні варто очікувати дефіциту електричної енергії. Вона зауважила, що якщо зима буде дуже холодною, то відключення майже неминучі.

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В порівнянні з минулою зимою Україна має слабшу енергетичну інфраструктуру та менше доступних потужностей.

Олена Лапенко Експертка проєктів DiXi Group Проте маємо 1 200 мегаватів комерційного імпорту. Сподіваємось, що цей обсяг збільшиться до максимальних 2 000 мегаватів, який за сприятливих цінових умов або запровадженні відповідного механізму ПСО може бути залучений для покриття споживання всередині країни.

Є й позитивні моменти

Втім Лапенко зазначає, що з точки зору гуманітарної складової Україна є більш підготовленою, ніж торік.

Навіть за відсутності електрики в людей повинно бути вдома тепло та вода коштом заходів з забезпечення резервних джерел живлення критично важливих об’єктів та елементів децентралізації,

– додає експертка.

Зараз вже відпрацьована більш-менш справедлива схема планових відключень: вони відбуваються за узгодженими графіками й всі розуміють, коли буде світло, а коли ні. Відтак можна підлаштувати свої плани.

Зверніть увагу! Найбільш критичною ситуація може бути у прифронтових зонах, адже там росіяни можуть завдавати більш болісних ударів. Саме тому DiXi Group наполягають на пріоритеті процесів децентралізації.

Йдеться й про ідею енергонезалежності, коли кожне підприємство та кожний приватний будинок користуючись сучасними зеленими технологіями забезпечити собі електроенергію. Це сонячні та вітрові електростанції, газові генерації, системи накопичення.

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Експертка радить придбати газові горілки для приготування їжі.

А ліхтарики, акумулятори, генератори (для приватних будинків) – це основна рекомендація для людей напередодні ОЗП.

Власникам приватних будинків зробити своє житло енергонезалежним простіше, а власникам квартир в сучасних ЖК буде найскладніше – часто котельні на дахах будинків.

Зверніть увагу! Циркуляція теплоносіїв від цих котелень залежить від електромережі. Тож ОСББ мають передбачити ризик нових блекаутів і закупити обладнання для резервного живлення таких міні-котелень. Це потребує значних коштів на проєктування, закупівлю і встановлення обладнання, його обслуговування.

На останок Олена Лапенко каже, що ситуація з балансом електричної енергії взимку також буде залежати від успіхів України на полі бою, адже разом з територіями будуть звільнені й об’єкти генерації.

Якщо їх вдасться повернути назад неушкодженими, то Україна отримає додаткові потужності для покриття попиту.