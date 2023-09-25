Дефицит электроэнергии неизбежен
В комментарии 24 Каналу эксперт Елена Лапенко рассказала, что по прогнозам в этом году в Украине следует ожидать дефицита электрической энергии. Она заметила, что если зима будет очень холодной, то отключения почти неизбежны.
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По сравнению с прошлой зимой Украина имеет более слабую энергетическую инфраструктуру и меньше доступных мощностей.
Однако есть 1 200 мегаватт коммерческого импорта. Надеемся, что этот объем увеличится до максимальных 2 000 мегаватт, который при благоприятных ценовых условиях или внедрении соответствующего механизма ПСО может быть привлечен для покрытия потребления внутри страны.
Есть и положительные моменты
Впрочем, Лапенко отмечает, что с точки зрения гуманитарной составляющей Украина более подготовлена, чем в прошлом.
Даже при отсутствии электричества у людей должно быть дома тепло и вода за счет мер по обеспечению резервных источников питания критически важных объектов и элементов децентрализации,
– добавляет эксперт.
Сейчас уже отработанная более-менее справедливая схема плановых отключений: они проходят по согласованным графикам и все понимают, когда будет свет, а когда нет. Следовательно, можно подстроить свои планы.
Речь идет и об идее энергонезависимости, когда каждое предприятие и каждый частный дом, пользуясь современными зелеными технологиями, обеспечит себе электроэнергию. Это солнечные и ветровые электростанции, газовые поколения, системы накопления.
Чем запастись на отопительный сезон 2023-2024
- Эксперт советует приобрести газовые горелки для приготовления пищи.
- А фонарики, аккумуляторы, генераторы (для частных домов) – это основная рекомендация для людей в преддверии ОЗП.
- Владельцам частных домов сделать свое жилье энергонезависимым проще, а владельцам квартир в современных ЖК будет самое сложное – часто котельные на крышах домов.
В заключение Елена Лапенко говорит, что ситуация с балансом электрической энергии зимой также будет зависеть от успехов Украины на поле боя, ведь вместе с территориями будут освобождены и объекты генерации.
Если их удастся вернуть вспять невредимыми, то Украина получит дополнительные мощности для покрытия спроса.