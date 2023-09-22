Прошлый год научил, что когда ты готов к любым сценариям, тебе не страшны ни отключения света, ни холодные зимние ночи. Нынешний отопительный сезон может снова быть тяжелым из-за возможных новых атак врага по инфраструктуре Украины, поэтому нужно принять меры, чтобы минимизировать последствия.

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Чем запастись обязательно

Туристическая газовая или спиртовая горелка

Когда будут перебои с электроэнергией, ее можно использовать для кипячения воды и для приготовления пищи.

Генератор

В прошлом году многие бизнесы смогли благодаря генератору продолжать свою работу. Он не менее важен для жителей частных домов. Можно найти и инверторный генератор, превращающий переменный ток в постоянный, при этом выработку и подачу электричества контролирует микропроцессор.

Газовый обогреватель

Альтернативным источником отопления в доме на случай исчезновения отопления станет газовый обогреватель. Однако газовые баллоны в домах выше двух этажей запрещены.

Фонарики, свечи, керосиновые лампы, зарядные устройства

Эти вещи помогут в случае продолжительных отключений света. Фонарики выбирайте на солнечных батареях, а павербанки и зарядные устройства на солнечных батареях помогут оставаться на связи.

Как подготовить дом к отопительному сезону

Позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Не забывайте, что стоит выбрать только одну комнату в случае чрезвычайной ситуации, которая будет обогреваться.

Если вы еще не заменили окна на пластиковые, а также входную дверь, то это стоит сделать уже. Пластиковые окна можно отрегулировать.

Если заменить окна не удалось, то щели на деревянных окнах заклейте. При необходимости обновите монтажную пену и силикон на окнах.

Отодвиньте мебель, уберите шторы, задерживающие тепло от батарей и постелите ковры на пол.

Установите резервные источники питания для критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома при новых отключениях.

Из-за отсутствия света могут возникнуть проблемы с водоснабжением, поэтому к этому следует подготовиться, так что снабдите себя резервами воды.

Отопительный сезон: на каком уровне подготовка

В начале августа премьер-министра Украины рассказал, что часть работ по восстановлению энергосистемы Украины уже выполнена, а подготовка к зиме все еще продолжается.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать реальное положение дел.