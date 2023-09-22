Минулий рік навчив, що коли ти готовий до будь-яких сценаріїв тобі не страшні ані відключення світла, ані прохолодні зимові ночі. Цьогорічний опалювальний сезон може знову бути важким через можливі нові атаки ворога по інфраструктурі України, тому потрібно вжити заходів, аби мінімізувати наслідки.

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Чим запастися обов'язково

Туристичний газовий або спиртовий пальник

Коли будуть перебої з електроенергією його можна використати для кип'ятіння води та для приготування їжі.

Генератор

Торік чимало бізнесів змогли завдяки генератору продовжувати свою роботу. Він є не менш важливим для жителів приватних будинків. Можна знайти й інверторний генератор, який перетворює змінний струм на постійний, при цьому вироблення та подачу електрики контролює мікропроцесор.

Газовий обігрівач

Альтернативним джерелом опалення в оселі на випадок зникнення опалення стане газовий обігрівач. Однак газові балони у будинках вище двох поверхів заборонені.

Ліхтарики, свічки, гасові лампи, зарядні пристрої

Ці речі допоможуть у випадку тривалих відключень світла. Ліхтарики обирайте на сонячних батарейках, а павербанки та зарядні пристрої на сонячних батареях допоможуть залишатися на зв'язку.

Як підготувати дім до опалювального сезону

Подбайте про проведення побутової термомодернізації. Не забувайте, що варто обрати лише одну кімнату на випадок надзвичайної ситуації, яка буде обігріватися.

Якщо ви ще не замінили вікна на пластикові, а також вхідні двері, то це варто зробити вже. Пластикові вікна можна відрегулювати.

Якщо замінити вікна не вдалося, то щілини на дерев'яних вікнах заклейте. За потреби поновіть монтажну піну й силікон на вікнах.

Відсуньте меблі, заберіть штори, що затримують тепло від батарей та постеліть килими на підлогу.

Встановіть резервні джерела живлення для критично важливих об’єктів, які повинні забезпечити стабільну подачу тепла та води в наші оселі у разі нових відключень.

Через відсутність світла можуть виникнути проблеми з водопостачання, тому до цього варто підготуватися, тому забезпечте себе резервами води.

Опалювальний сезон: на якому рівні підготовка

На початку серпня прем'єр-міністра України розповів, що частина робіт з відновлення енергосистеми України уже виконана, а підготовка до зими все ще триває.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ.