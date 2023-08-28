Чи готова Україна до нового опалювального сезону

До цьогорічного опалювального сезону донині триває підготовка. У "Центренерго" розраховують, що потужностей, задіяних минулого року, вистачить і на зимовий період 2023 – 2024 років. Вірогідно, імпорту вугілля не вдасться уникнути – заявив директор ПАТ "Центренерго" Андрій Чуркін.

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Андрій Чуркін Генеральний директор ПАТ "Центренерго" Повністю на своєму вугіллі нам цієї зими не пройти. І найближчим часом "Центренерго" планує укласти контракти з іноземними компаніями. Вже є певні напрацювання, гадаю, що протягом місяця буде результат. Нам треба вийти на обсяг щонайменше 80 тисяч тонн вугілля на місяць. То був би достатній резерв. Але ми розробляємо різні сценарії, готуємося максимально. І якщо буде трохи менше, у нас на сьогодні є заміщення – газ та мазут.

Чуркін також заявив, що мазут уже тестують на Трипільській ТЕС – результати використання позитивні. До того ж придбати цю сировину "Центренерго" може безпосередньо у "Укрнафті". Запасів мазуту в України є більш ніж достатньо.

Однак, саме вугілля для "Центренерго" – найдешевша та найефективніша сировина для роботи. З газом і мазутом працювати важче та дорожче.

Зауважте! "Центренерго" має значні борги перед "Нафтогазом". Проте компанії продовжують співпрацю та поступово врегульовують фінансові питання. При цьому, співпраця "ДТЕК" та "Центренерго" не вдалася, компанії не зійшлися в ціні за сировину.

Ціна на закупку вугілля зросла. Особливо виросла вартість імпортної сировини.

Вугілля ми купували на той час по 4,2 тисячі гривень тонна, сьогодні це 4,7 – 4,75 тисячі гривень тонна. Імпортне – ще дорожче. Приблизно на 15 – 20%.

– зауважує Чуркін.

Зараз "Центренерго" спрямовує усі сили на підготовку до опалювального сезону. Тогорічні ворожі обстріли показали, що ворог безжально знищує критичну інфраструктуру і робить усе, аби українці були без опалення, світла, води. Цьогоріч ситуація може бути такою ж складною, щоб гідно зустріти цей період, необхідно прорахувати усі сценарії.