Чому українці втратять субсидії

Восени продовжиться перевірка отримувачів субсидій. Деякі українці втратять свої виплати через спробу обману комісії відносно доходу або внаслідок переїзду.

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Через які ще причини в українців заберуть субсидії:

серед членів родини, які входять у домогосподарство, є ВПО;

вказані члени родини частково покинули місце проживання;

якщо у когось з сім'ї є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень;

у випадку придбання авто, якому менш як 5 років;

Коли громадяни мають борги за комуналку.

Зауважте! Якщо ви перестали отримувати субсидію і вважаєте це рішення неправомірним, ви можете звернутися за його оскарженням у ПФУ.

Розмір субсидії у неопалювальний сезон 350 – 400 гривень. З початком опалювального сезону виплати мають збільшити.

Як оформити субсидію

Субсидії можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для того, щоб отримати пільги, не виходячи з дому, скористайтесь додатком "Дія" або через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Офлайн оформити допомогу можна у ПФУ або найближчому Управлінні соціального захисту.

Для подачі документів потрібно:

написати заяву;

скласти декларацію про доходи;

додати документ про право власності чи оренду вказаного приміщення.

Зверніть увагу! Для прискорення процесу отримання субсидії, ви можете додати до заяви документи, що засвідчують право на пільги, наприклад, свідоцтво про багатодітність.