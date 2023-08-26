Чому українці втратять субсидії

Восени продовжиться перевірка отримувачів субсидій. Деякі українці втратять свої виплати через спробу обману комісії відносно доходу або внаслідок переїзду.

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Через які ще причини в українців заберуть субсидії:

  • серед членів родини, які входять у домогосподарство, є ВПО;
  • вказані члени родини частково покинули місце проживання;
  • якщо у когось з сім'ї є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень;
  • у випадку придбання авто, якому менш як 5 років;
  • Коли громадяни мають борги за комуналку.

Розмір субсидії у неопалювальний сезон 350 – 400 гривень. З початком опалювального сезону виплати мають збільшити.

Як оформити субсидію

Субсидії можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для того, щоб отримати пільги, не виходячи з дому, скористайтесь додатком "Дія" або через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Офлайн оформити допомогу можна у ПФУ або найближчому Управлінні соціального захисту.

Для подачі документів потрібно:

  • написати заяву;
  • скласти декларацію про доходи;
  • додати документ про право власності чи оренду вказаного приміщення.