Чому українці втратять субсидії
Восени продовжиться перевірка отримувачів субсидій. Деякі українці втратять свої виплати через спробу обману комісії відносно доходу або внаслідок переїзду.
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Через які ще причини в українців заберуть субсидії:
- серед членів родини, які входять у домогосподарство, є ВПО;
- вказані члени родини частково покинули місце проживання;
- якщо у когось з сім'ї є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень;
- у випадку придбання авто, якому менш як 5 років;
- Коли громадяни мають борги за комуналку.
Розмір субсидії у неопалювальний сезон 350 – 400 гривень. З початком опалювального сезону виплати мають збільшити.
Як оформити субсидію
Субсидії можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для того, щоб отримати пільги, не виходячи з дому, скористайтесь додатком "Дія" або через особистий кабінет на порталі ПФУ.
Офлайн оформити допомогу можна у ПФУ або найближчому Управлінні соціального захисту.
Для подачі документів потрібно:
- написати заяву;
- скласти декларацію про доходи;
- додати документ про право власності чи оренду вказаного приміщення.