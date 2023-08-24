Які ВПО втратять свої виплати
В Уряді пояснили, що з початку осені гроші надаватимуться лише тим переселенцям, які справді цього потребують. Натомість ті, хто більш забезпечений, втратять свої щомісячні виплати.
Читайте також Допомога ВПО: кому з 1 вересня скасують виплати
Більше не платитимуть для:
- осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;
- особи, які засуджені та відбувають термін покарання у місцях позбавлення волі;
- тих, хто повернувся до свого місця проживання;
- тих, хто придбав земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;
- особи, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років;
- тих, що мають депозит на суму у понад 100 тисяч гривень. А також особи, що купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.
Сума виплат, як і раніше становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю.
Як оформити субсидію ВПО
Щоб оформити субсидію для переселенця не потрібен договір про оренду. Натомість при собі варто мати довідку про проживання у територіальній громаді у статусі ВПО.
Також, щоб оформити допомогу потрібні:
- Заява. Зразок заповнення тут.
- Декларація про дохід.
- Паспорт.
- Довідка про статус ВПО.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Оформити усе можна або онлайн, через портали ПФУ та "Дію", або наживо, через ЦНАП, ПФУ чи сільраду.