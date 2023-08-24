Які ВПО втратять свої виплати

В Уряді пояснили, що з початку осені гроші надаватимуться лише тим переселенцям, які справді цього потребують. Натомість ті, хто більш забезпечений, втратять свої щомісячні виплати.

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Більше не платитимуть для:

  • осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;
  • особи, які засуджені та відбувають термін покарання у місцях позбавлення волі;
  • тих, хто повернувся до свого місця проживання;
  • тих, хто придбав земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;
  • особи, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років;
  • тих, що мають депозит на суму у понад 100 тисяч гривень. А також особи, що купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.

Сума виплат, як і раніше становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю.

Як оформити субсидію ВПО

Щоб оформити субсидію для переселенця не потрібен договір про оренду. Натомість при собі варто мати довідку про проживання у територіальній громаді у статусі ВПО.

Також, щоб оформити допомогу потрібні:

  • Заява. Зразок заповнення тут.
  • Декларація про дохід.
  • Паспорт.
  • Довідка про статус ВПО.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Оформити усе можна або онлайн, через портали ПФУ та "Дію", або наживо, через ЦНАП, ПФУ чи сільраду.