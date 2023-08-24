Какие ВПЛ потеряют свои выплаты

В Правительстве объяснили, что с начала осени деньги будут предоставляться только тем переселенцам, которые действительно в этом нуждаются. Зато более обеспеченные потеряют свои ежемесячные выплаты.

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Больше не будут платить для:

  • лиц, находившихся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;
  • лица, осужденные и отбывающие срок наказания в местах лишения свободы;
  • тех, кто вернулся к своему месту жительства;
  • тех, кто приобрел земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;
  • лица, купившие транспортное средство, по выпуску которого прошло менее 5 лет;
  • имеющих депозит на сумму более 100 тысяч гривен. А также лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

Сумма выплат по-прежнему составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью.

Как оформить субсидию ВПЛ

Чтобы оформить субсидию для переселенца, не требуется договор об аренде. При себе же стоит иметь справку проживания в территориальной общине в статусе ВПЛ.

Также, чтобы оформить помощь, нужны:

  • Заявление. Образец заполнения здесь.
  • Декларация о доходе.
  • Паспорт.
  • Справка о статусе ВПЛ.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Оформить все можно либо онлайн, через порталы ПФУ и "Действие", либо вживую, через ЦНАП, ПФУ или сельсовет.