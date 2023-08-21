Кто больше не получит помощь для ВПЛ
Денежная помощь для переселенцев предоставляется украинцам, которые были вынуждены покинуть свое место жительства и переехать в другую часть страны. Кабмин решил изменить порядок предоставления средств и упразднить выплаты для некоторых граждан.
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Кому отменят денежную помощь:
- граждане, находящиеся за границей более месяца без уважительных причин (командировка, стажировка, уход за больными родными);
- лица, которые приобрели себе жилье более чем на 100 тысяч гривен;
- украинцы, имеющие депозит свыше 100 тысяч гривен;
- те, кто купил иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен;
- лица, имеющие жилье в условно безопасной зоне;
- граждане, купившие себе авто, которому менее 5 лет.
Какую помощь получают переселенцы в Украине
После начала полномасштабного вторжения правительство ввело специальную денежную помощь для тех, кто был вынужден покинуть свой дом:
- 2 000 гривен – взрослые старше 18 лет;
- 3 000 гривен – дети, лица с инвалидностью.