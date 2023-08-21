Хто більше не отримає допомогу для ВПО
Грошова допомога для переселенців надається тим українцям, які були вимушені покинути своє місце проживання і переїхати у іншу частину країни. Кабмін вирішив змінити порядок надання коштів і скасувати виплати для деяких громадян.
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Кому скасують грошову допомогу:
- громадяни, які перебувають за кордоном понад місяць без поважних причин (відрядження, стажування, догляд за хворими рідними);
- особи, які придбали собі житло на понад 100 тисяч гривень;
- українці, які мають депозит понад 100 тисяч гривень;
- ті, хто купив іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень;
- особи, які мають житло на умовно безпечній зоні;
- громадяни, що купили собі авто, якому менш як 5 років.
Яку допомогу отримують переселенці в Україні
Після початку повномасштабного вторгнення, уряд запровадив спеціальну грошову допомогу для тих, хто був змушений покинути власну домівку:
- 2 000 гривень – дорослі віком старше 18 років;
- 3 000 гривень – діти, особи з інвалідністю.