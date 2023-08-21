Скільки витрачають на харчування у різних країнах світах
Харчування – одна з основних опцій для забезпечення людської життєдіяльності від якої неможливо відмовитись. У деяких країнах більша частина коштів іде саме на їжу, а є держави, де це набагато доступніше.
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Найменше на харчування витрачають у таких країнах:
- США – 6,7%;
- Сінгапур – 8,4%
- Велика Британія – 8,7%;
- Ірландія – 9,2%;
- Швейцарія – 9,9%.
Найбільше на їжу йде коштів у таких державах:
- Нігерія – 59%;
- М'янма – 56,6%;
- Кенія – 56,1%;
- Бангладеш – 52,7%;
- Лаос – 50,6%.
Як показує статистика, найменше на харчування витрачають у найрозвинутіших країнах.
Ситуація з прожитковим мінімумом в країнах Європи
У Європі найбільше витрачають на харчові продукти такі країни:
- Швейцарія – 359 доларів;
- Норвегія – 341 долар;
- Данія – 311 доларів;
- Бельгія – 272 доларів;
- Швеція – 272 доларів.
Незважаючи на високі ціни на продукти, жителі цих країн витрачають на їжу меншу частину свого бюджету.
Найменше на їжу витрачають:
- Молдова – 97 доларів;
- Білорусь – 98 доларів;
- Азербайджан – 102 доларів;
- Україна – 108 доларів;
- Болгарія – 112 доларів.
Для України ситуація виглядає не найкращим чином, адже майже половина бюджету громадян витрачається на харчування. Прожитковий мінімум для українців значно менший за розмір місячної продуктового кошика швейцарця.