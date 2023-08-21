Скільки витрачають на харчування у різних країнах світах

Харчування – одна з основних опцій для забезпечення людської життєдіяльності від якої неможливо відмовитись. У деяких країнах більша частина коштів іде саме на їжу, а є держави, де це набагато доступніше.

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Найменше на харчування витрачають у таких країнах:

США – 6,7%;

Сінгапур – 8,4%

Велика Британія – 8,7%;

Ірландія – 9,2%;

Швейцарія – 9,9%.

Найбільше на їжу йде коштів у таких державах:

Нігерія – 59%;

М'янма – 56,6%;

Кенія – 56,1%;

Бангладеш – 52,7%;

Лаос – 50,6%.

Як показує статистика, найменше на харчування витрачають у найрозвинутіших країнах.

Зауважте! Мінімальний прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб – 2 684 гривні. На їжу у українців йде – 41,6% від загального бюджету – 108 доларів.

Ситуація з прожитковим мінімумом в країнах Європи

У Європі найбільше витрачають на харчові продукти такі країни:

Швейцарія – 359 доларів;

Норвегія – 341 долар;

Данія – 311 доларів;

Бельгія – 272 доларів;

Швеція – 272 доларів.

Незважаючи на високі ціни на продукти, жителі цих країн витрачають на їжу меншу частину свого бюджету.

Найменше на їжу витрачають:

Молдова – 97 доларів;

Білорусь – 98 доларів;

Азербайджан – 102 доларів;

Україна – 108 доларів;

Болгарія – 112 доларів.

Для України ситуація виглядає не найкращим чином, адже майже половина бюджету громадян витрачається на харчування. Прожитковий мінімум для українців значно менший за розмір місячної продуктового кошика швейцарця.