Скільки витрачають на харчування у різних країнах світах

Харчування – одна з основних опцій для забезпечення людської життєдіяльності від якої неможливо відмовитись. У деяких країнах більша частина коштів іде саме на їжу, а є держави, де це набагато доступніше.

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Найменше на харчування витрачають у таких країнах:

  • США – 6,7%;
  • Сінгапур – 8,4%
  • Велика Британія – 8,7%;
  • Ірландія – 9,2%;
  • Швейцарія – 9,9%.

Найбільше на їжу йде коштів у таких державах:

  • Нігерія – 59%;
  • М'янма – 56,6%;
  • Кенія – 56,1%;
  • Бангладеш – 52,7%;
  • Лаос – 50,6%.

Як показує статистика, найменше на харчування витрачають у найрозвинутіших країнах.

Ситуація з прожитковим мінімумом в країнах Європи

У Європі найбільше витрачають на харчові продукти такі країни:

  • Швейцарія – 359 доларів;
  • Норвегія – 341 долар;
  • Данія – 311 доларів;
  • Бельгія – 272 доларів;
  • Швеція – 272 доларів.

Незважаючи на високі ціни на продукти, жителі цих країн витрачають на їжу меншу частину свого бюджету.

Найменше на їжу витрачають:

  • Молдова – 97 доларів;
  • Білорусь – 98 доларів;
  • Азербайджан – 102 доларів;
  • Україна – 108 доларів;
  • Болгарія – 112 доларів.

Для України ситуація виглядає не найкращим чином, адже майже половина бюджету громадян витрачається на харчування. Прожитковий мінімум для українців значно менший за розмір місячної продуктового кошика швейцарця.