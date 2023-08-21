Сколько тратят на питание в разных странах мира
Питание – одна из основных опций для обеспечения человеческой жизнедеятельности, от которой невозможно отказаться. В некоторых странах большая часть средств идет именно на еду, а есть государства, где это гораздо доступнее.
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Меньше всего на питание тратят в таких странах:
- США – 6,7%;
- Сингапур – 8,4%
- Великобритания – 8,7%;
- Ирландия – 9,2%;
- Швейцария – 9,9%.
Больше всего на еду уходит средств в таких государствах:
- Нигерия – 59%;
- Мьянма – 56,6%;
- Кения – 56,1%;
- Бангладеш – 52,7%;
- Лаос – 50,6%.
Как показывает статистика, меньше всего на питание тратят в самых развитых странах.
Ситуация с прожиточным минимумом в странах Европы
В Европе больше всего тратят на пищевые продукты следующие страны:
- Швейцария – 359 долларов;
- Норвегия – 341 доллар;
- Дания – 311 долларов;
- Бельгия – 272 долларов;
- Швеция – 272 долларов.
Несмотря на высокие цены на продукты, жители этих стран тратят на еду меньшую часть своего бюджета.
Меньше всего на еду тратят:
- Молдова – 97 долларов;
- Беларусь – 98 долларов;
- Азербайджан – 102 долларов;
- Украина – 108 долларов;
- Болгария – 112 долларов.
Для Украины ситуация выглядит не самым лучшим образом, ведь почти половина бюджета граждан тратится на питание. Прожиточный минимум для украинцев значительно меньше размера месячной продуктовой корзины швейцарца.