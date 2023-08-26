Почему украинцы потеряют субсидии
Осенью продолжится проверка получателей субсидий. Некоторые украинцы потеряют свои выплаты из-за попытки обмана комиссии относительно дохода или в результате переезда.
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По каким еще причинам у украинцев заберут субсидии:
- среди членов семьи, входящих в домохозяйство, есть ВПЛ;
- указанные члены семьи частично покинули место жительства;
- если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;
- при приобретении авто, которому менее 5 лет;
- Когда граждане имеют долги за коммуналку.
Размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 – 400 гривен. С началом отопительного сезона выплаты должны быть увеличены.
Как оформить субсидию
Субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для того чтобы получить льготы, не выходя из дома, воспользуйтесь приложением "Діія" или через личный кабинет на портале ПФУ.
Офлайн оформить помощь можно в ПФУ или в ближайшем Управлении социальной защиты.
Для подачи документов требуется:
- написать заявление;
- составить декларацию о доходах;
- добавить документ о праве собственности или аренде указанного помещения.