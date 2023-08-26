Почему украинцы потеряют субсидии

Осенью продолжится проверка получателей субсидий. Некоторые украинцы потеряют свои выплаты из-за попытки обмана комиссии относительно дохода или в результате переезда.

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По каким еще причинам у украинцев заберут субсидии:

среди членов семьи, входящих в домохозяйство, есть ВПЛ;

указанные члены семьи частично покинули место жительства;

если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;

при приобретении авто, которому менее 5 лет;

Когда граждане имеют долги за коммуналку.

Заметьте! Если вы перестали получать субсидию и считаете это решение неправомерным, вы можете обратиться за его обжалованием в ПФУ.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 – 400 гривен. С началом отопительного сезона выплаты должны быть увеличены.

Как оформить субсидию

Субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для того чтобы получить льготы, не выходя из дома, воспользуйтесь приложением "Діія" или через личный кабинет на портале ПФУ.

Офлайн оформить помощь можно в ПФУ или в ближайшем Управлении социальной защиты.

Для подачи документов требуется:

написать заявление;

составить декларацию о доходах;

добавить документ о праве собственности или аренде указанного помещения.

Обратите внимание! Для ускорения процесса получения субсидии вы можете добавить к заявлению документы, удостоверяющие право на льготы, например, свидетельство о многодетности.