Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 25 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,65 гривні (-5 копійок проти 22 вересня), а продаж – 38,3 гривні (без змін).

Читайте також Економіка України почала відновлюватись: у Bloomberg пояснили причину

Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,5 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,2 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,35 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (без змін), а продаж – 41,25 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,12 гривні (+16 копійок), а продаж – 38,27 гривні (+8 копійок).

(+16 копійок), а продаж – (+8 копійок). Євро купують за 40,85 гривні (+9 копійок), а продають за 41,1 гривні (без змін).

Які зміни очікуються на ринку у жовтні

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий жовтень може принести значні зміни фінансового ринку. Є ймовірність, що після відпущення НБУ валюти курс може стрибнути – додати максимум 5% до попереднього значення.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курс коливатиметься у межах 37,5 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. При цьому різниця між покупкою та продажем буде на рівні 0,3 гривні, а поточні коливання переважно лишатимуться в діапазоні 0,3 – 0,5 гривень.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.