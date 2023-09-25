Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 25 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,65 гривны (-5 копеек против 22 сентября), а продажа – 38,3 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,5 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,2 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,35 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,65 гривны (без изменений), а продажа – 41,25 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,12 гривны (+16 копеек), а продажа – 38,27 гривны (+8 копеек).

(+16 копеек), а продажа – (+8 копеек). Евро покупают за 40,85 гривны (+9 копеек), а продают за 41,1 гривны (без изменений).

Какие изменения ожидаются на рынке в октябре

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесной октябрь может принести существенные изменения финансового рынка. Есть вероятность, что после отпущения НБУ валюты курс может прыгнуть – прибавить максимум 5% к предыдущему значению.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс будет колебаться в пределах 37,5 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. При этом разница между покупкой и продажей будет на уровне 0,3 гривны, а текущие колебания будут преимущественно оставаться в диапазоне 0,3 – 0,5 гривен.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.