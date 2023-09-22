Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 22 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,7 гривні (-15 копійок проти 21 вересня), а продаж – 38,3 гривні (-27 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,5 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 41,27 гривні (-23 копійки).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-28 копійок), а продаж – 38,35 гривні (-15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (-26 копійок), а продаж – 41,27 гривні (-21 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,96 гривні (-24 копійки), а продаж – 38,19 гривні (-19 копійок).
- Євро купують за 40,76 гривні (-27 копійок), а продають за 41,1 гривні (-24 копійки).
Яким буде курс наприкінці вересня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що якщо НБУ не впровадить наступний крок лібералізації валютного ринку, то протягом останнього тижня вересня зміни на готівковому малоймовірні.
В цілому, якщо відкинути можливі глобальні зміни, курс навряд чи перетне межу 38,7 – 39 гривень за долар та 41,7 гривні за євро. Водночас спред залишиться в "притомному" стані – до 0,3 грн, а поточний (щоденний) курс коливатиметься від 0,3 до 0,5 гривень.