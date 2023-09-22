Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 22 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,7 гривні (-15 копійок проти 21 вересня), а продаж – 38,3 гривні (-27 копійок).

Читайте також Чи буде курс вищим ніж 41 гривня: експерт назвав, за яких умов це може трапитися

Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,5 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 41,27 гривні (-23 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-28 копійок), а продаж – 38,35 гривні (-15 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продаж – (-15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (-26 копійок), а продаж – 41,27 гривні (-21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,96 гривні (-24 копійки), а продаж – 38,19 гривні (-19 копійок).

(-24 копійки), а продаж – (-19 копійок). Євро купують за 40,76 гривні (-27 копійок), а продають за 41,1 гривні (-24 копійки).

Яким буде курс наприкінці вересня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що якщо НБУ не впровадить наступний крок лібералізації валютного ринку, то протягом останнього тижня вересня зміни на готівковому малоймовірні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В цілому, якщо відкинути можливі глобальні зміни, курс навряд чи перетне межу 38,7 – 39 гривень за долар та 41,7 гривні за євро. Водночас спред залишиться в "притомному" стані – до 0,3 грн, а поточний (щоденний) курс коливатиметься від 0,3 до 0,5 гривень.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.