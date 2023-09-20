Що кажуть експерти про закладений курс
Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу зауважив, якщо глянути традиційно на курс, який закладається в бюджет, то він завжди вищий, ніж реальний, який формується протягом року в економіці країни.
До теми Головна цифра бюджету: який заклали курс долара на 2024 рік
У 2024 році всі соціальні видатки будуть коштом макрофінансової допомоги, а вона надходить в Україну в іноземній валюті. Тобто для того, щоб отримати гривню для видачі населенню зарплат, соціальних виплат тощо, макрофінансову допомогу будуть продавати на міжбанківському валютному ринку. Швидше за все – Нацбанку.
Коли готується річний документ, чим вища загальна кількість гривні, що збирається отримати уряд від продажу валюти, тим більше можна передбачити умовно розмір видатків. Але те, що в реальності це все буде потім різатися, сьогодні нікого не хвилює. Зараз найголовніше – стрічка у бюджеті, щоб вона була. А далі вже по ситуації: всі будуть дивитися, чи вдасться профінансувати, чи ні.
Пендзин додає, що таким чином Мінфін "надуває" доходи, потім "малює" видатки, а згодом, протягом року, координує залежно від того, кого треба профінансувати, а кого ні.
Який буде долар у 2024 році
За словами нардепа Ярослава Железняка, уряд заклав курс на 2024 рік на рівні понад 41 гривню за долар.
Вірогідно, уряд вирішив збільшити дохід з імпорту і провів усі бюджетні розрахунки за курсом 41,4 гривні за долар.
- Встановлений курс гривні до долара на наступний рік є важливим показником у закладеному бюджеті, бо від нього залежать як розміри доходів, так і видатків.
- Торік курс був закладений на рівні 42 гривні, але попри це курс тримався нижче і коливається зараз десь між 37 та 38 гривнями. Тому закладений курс на 2024 рік є лише очікуваним максимумом та засобом зростання прибутків з імпорту.
Яка ймовірність того, що курс злетить
У минулі роки той курс, який закладався, був набагато вищий, ніж той, що був фактично в економіці. Пендзин каже, що прогноз, який закладають у бюджет, завжди песимістичний.
На сьогодні валютні резерви НБУ найбільші за всю історію незалежності країни — десь 41,5 мільярда доларів. Ситуація абсолютно контрольована, тому я не думаю, що курс може злетіти до цифри у 41,4 гривні,
– зауважує він.
Однак все залежатиме від того, чи буде стабільна макрофінансова допомога, а також чи доведеться НБУ друкувати гроші.
- До слова, курс у 2022 році сильно подорожчав через те, що в Україні різко впали доходи бюджету, а макрофінансова допомога не надходила.
- Відтак, чимало сум, які обіцяли Україні, – не прийшли. А пенсії та інші соціальні виплати потрібно виплачувати щомісяця, тому Нацбанк почав друкувати гривню.
Тобто, якщо у 2024 році ми отримаємо той обсяг макрофінансової допомоги, який ми запланували у бюджет, тоді курс буде нижчим, ніж закладений на наступний рік.
Але якщо кошти не надходитимуть у повному обсязі, тоді НБУ буде вимушений додруковувати гроші, а курс дійсно скочить вверх,
– пояснює експерт.
На які фінансові надходження Україна очікує у 2024 році
Дефіцит бюджету України у 2024 році заклали на рівні 1,53 трильйона гривень. Цей показник став більшим, ніж у 2023 році – 1,29 трильйона гривень.
Як пише Роксолана Підласа, покриватимуть його у 2024 році через розміщення ОВДП – на 421,6 мільярда гривень та зовнішні запозичення – 1,77 трильйона гривень.
Відтак всього у 2024 році Україна потребуватиме майже 43 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Це гранти та кредити.
Олег Пендзин розповів, що бюджет-2024 одразу свідчить про те, що все, що заробить Україна, все піде на оборону. А от всі соціальні видатки будуть коштом запозичень, тобто за допомогою макрофінансової допомоги від партнерів.
Коли ми з вами говоримо про балансування бюджету, я одразу хочу сказати, що немає жодних гарантій, що Україна отримає своєчасну фінансову допомогу. А якщо немає гарантій, тоді немає й балансу,
– підсумовує експерт.