Что говорят эксперты о заложенном курсе

Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу заметил, если взглянуть традиционно на курс, который закладывается в бюджет, то он всегда выше, чем реальный, который формируется в течение года в экономике страны.

К теме Главная цифра бюджета: заложивший курс доллара на 2024 год

В 2024 году все социальные расходы будут за счет макрофинансовой помощи, а она поступает в Украину в иностранной валюте. То есть для того, чтобы получить гривну для выдачи населению зарплат, социальных выплат и т.д., макрофинансовую помощь будут продавать на межбанковском валютном рынке. Скорее всего – Нацбанку.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда готовится годовой документ, чем выше общее количество гривны, которое собирается получить правительство от продажи валюты, тем больше можно предусмотреть условно размер расходов. Но то, что в реальности все это будет потом резаться, сегодня никого не волнует. Сейчас самое главное – лента в бюджете, чтобы она была. А дальше уже по ситуации: все будут смотреть удастся ли профинансировать или нет.

Пендзин добавляет, что таким образом Минфин "надувает" доходы, затем "рисует" расходы, а впоследствии в течение года координирует в зависимости от того, кого нужно профинансировать, а кого нет.

Какой будет доллара в 2024 году

За словами нардепа Ярослава Железняка, правительство заложило курс на 2024 год на уровне более 41 гривны за доллар.

Ярослав Железняк Народный депутат Вероятно, правительство решило увеличить доход с импорта и провело все бюджетные расчеты по курсу 41,4 гривны за доллар.

Напоминаем, что 15 сентября правительство одобрило предыдущие главные показатели на 2024 год. Доходы общего фонда установили на уровне 1 триллиона 560 миллиардов гривен, а расходы – 3 триллиона 108 миллиардов гривен. Расходы на оборону составят большую часть бюджета – 1 триллион 685 миллиардов.

Установленный курс гривны к доллару на следующий год является важным показателем в заложенном бюджете, поскольку от него зависят как размеры доходов, так и расходов.

В прошлом году курс был заложен на уровне 42 гривен, но, несмотря на это, курс держался ниже и колеблется сейчас где-то между 37 и 38 гривнами. Поэтому заложенный курс на 2024 год является лишь ожидаемым максимумом и средством роста прибыли с импорта.

Какова вероятность того, что курс взлетит

В прошлые годы тот курс, который закладывался, был намного выше, чем тот, что был фактически в экономике. Пендзин говорит, что прогноз, который закладывают в бюджет, всегда пессимистический.

На сегодняшний день валютные резервы НБУ самые большие за всю историю независимости страны — где-то 41,5 миллиарда долларов. Ситуация абсолютно контролируемая, поэтому я не думаю, что курс может взлететь до цифры в 41,4 гривны,

– замечает он.

Однако все будет зависеть от того, будет ли стабильная макрофинансовая помощь, а также придется ли НБУ печатать деньги.

Кстати, курс в 2022 году сильно подорожал из-за того, что в Украине резко упали доходы бюджета, а макрофинансовая помощь не поступала.

Следовательно, немало сумм, которые обещали Украине, – не пришли. А пенсии и другие социальные выплаты нужно выплачивать ежемесячно, потому Нацбанк начал печатать гривну.

Обратите внимание! За 2022 регулятор напечатал 400 миллиардов гривен. Это привело к тому, что инфляция взлетела, а курс значительно подорожал.

То есть если в 2024 году мы получим тот объем макрофинансовой помощи, который мы запланировали в бюджет, тогда курс будет ниже, чем заложенный на следующий год.

Но если средства не будут поступать в полном объеме, тогда НБУ будет вынужден допечатывать деньги, а курс действительно подскочит вверх,

– объясняет эксперт.

Какие финансовые поступления Украина ожидает в 2024 году

Дефицит бюджета Украины в 2024 году заложили на уровне 1,53 триллиона гривен. Этот показатель стал больше, чем в 2023 году – 1,29 триллиона гривен.

Как пишет Роксолана Пидласа, будут покрывать его в 2024 году через размещение ОВГЗ – на 421,6 миллиарда гривен и внешние заимствования – 1,77 триллиона гривен.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по бюджету Поэтому всего в 2024 году Украина будет нуждаться почти в 43 миллиардах долларов внешнего финансирования. Это гранты и кредиты.

Любопытно! Как сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ожидаемый объем внешних привлечений на 2023 год составил 42,4 миллиарда долларов. Следовательно, по состоянию на начало сентября финансирование бюджета от международных партнеров было на уровне 29,7 миллиарда долларов.

Олег Пендзин рассказал, что бюджет-2024 сразу свидетельствует о том, что все, что заработает, Украина все пойдет на оборону. А вот все социальные расходы будут на средства заимствований, то есть с помощью макрофинансовой помощи от партнеров.

Когда мы с вами говорим о балансировке бюджета, я сразу хочу сказать, что нет никаких гарантий, что Украина получит своевременную финансовую помощь. А если нет гарантий, тогда нет и баланса,

– заключает эксперт.

Важно! Как сообщила Роксолана Пидласа, дефицит бюджета Украины заложен на уровне 1,6 триллиона гривен. Это составляет около 20,4% прогнозного ВВП.