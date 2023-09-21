Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 21 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,85 гривні (-10 копійок проти 20 вересня), а продаж – 38,57 гривні (-8 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,7 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,5 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (-19 копійок), а продаж – 38,5 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,85 гривні (-24 копійки), а продаж – 41,42 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,2 гривні (-14 копійок), а продаж – 38,38 гривні (-17 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-17 копійок). Євро купують за 41,03 гривні (-9 копійок), а продають за 41,34 гривні (-6 копійок).

Чи буде долар у 2024 році по 41,4 гривні

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин зазначив, що закладений курс на наступний рік у бюджеті завжди вищий, ніж реальний, який формується протягом року в економіці країни.

Нагадуємо, що 15 вересня уряд схвалив попередні головні показники на 2024 рік. Відтак курс долара заклали на рівні 41,4 гривні. Торік курс був закладений на рівні 42 гривні, але тримався нижче – десь між 37 та 38 гривнями.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу На сьогодні валютні резерви НБУ найбільші за всю історію незалежності країни — десь 41,5 мільярда доларів. Ситуація абсолютно контрольована, тому я не думаю, що курс може злетіти до цифри у 41,4 гривні.

Експерт додає, що попри прогнози, потрібно зважати на те, чи буде стабільна макрофінансова допомога.

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