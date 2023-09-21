Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 21 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,85 гривні (-10 копійок проти 20 вересня), а продаж – 38,57 гривні (-8 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,7 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,5 гривні (-2 копійки).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (-19 копійок), а продаж – 38,5 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,85 гривні (-24 копійки), а продаж – 41,42 гривні (-4 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,2 гривні (-14 копійок), а продаж – 38,38 гривні (-17 копійок).
- Євро купують за 41,03 гривні (-9 копійок), а продають за 41,34 гривні (-6 копійок).
Чи буде долар у 2024 році по 41,4 гривні
Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин зазначив, що закладений курс на наступний рік у бюджеті завжди вищий, ніж реальний, який формується протягом року в економіці країни.
На сьогодні валютні резерви НБУ найбільші за всю історію незалежності країни — десь 41,5 мільярда доларів. Ситуація абсолютно контрольована, тому я не думаю, що курс може злетіти до цифри у 41,4 гривні.
Експерт додає, що попри прогнози, потрібно зважати на те, чи буде стабільна макрофінансова допомога.