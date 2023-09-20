Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 20 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,95 гривні (+20 копійок проти 19 вересня), а продаж – 38,65 гривні (+15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,7 гривні (+19 копійок), а продають в середньому за 41,52 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,97 гривні (-19 копійок), а продаж – 38,6 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,88 гривні (-19 копійок), а продаж – 41,56 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,34 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,55 гривні (+19 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+19 копійок). Євро купують за 41,12 гривні (+22 копійки), а продають за 41,4 гривні (+20 копійок).

Яким буде курс валют у 2024 році

Як прогнозує Олена Коробкова, ексголова Ради НАБУ, курс валют наступного року буде нестабільним.

Олена Коробкова Членкиня Ради Незалежної асоціації банків України Ми всі залежимо від безпекової ситуації, яка не може бути описана економічними формулами. Зараз не тільки Україна, а й міжнародні партнери готують бюджети на наступний рік, і ми сподіваємося, що обсяг фінансування України буде збережено принаймні на рівні 2023 року.

Відтак якщо міжнародна допомога буде на тому ж рівні, що й була, то суттєвих змін курсу не буде.

Як повідомляє Коробкова, у жовтні курс може коливатися на рівні 37,5 – 39 гривень за долар. Найбільше на валюту вплине погашення зовнішніх боргів України, теперішня сума виплат складає – 2 мільярди доларів.

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