Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, НБУ працюватиме над збереженням макроекономічної стабільності нашої держави і в умовах фіксованого курсу, і після переходу до "плавкого" курсу гривні.

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Чому долару по 41 не буде

В бюджеті Україн на 2024 рік закладений курс 41,4 гривні за долар, який суттєво відрізняється від поточних 36,6. Однак закладення такого курсу в бюджет не є обов'язковим для НБУ, а є умовною бюджетною цифрою для переведення доларових надходжень.

Курс гривні в державному бюджеті – це не ціль і не прогноз. Зокрема, на 2023 рік уряд вже закладав курс гривні на рівні 42,2 за долар, однак це ніяк не вплинуло на поточний курс, встановлений НБУ,

– пояснив Фурман.

Національний банк України провадить незалежну політику на валютному ринку, що є однією з обов'язкових ознак демократії. І завдяки цій політиці Україна змогла досягти макроекономічної стабільності, про що свідчить зменшення інфляції гривні.

Інфляція в цифрах: на початку 2023 року рівень інфляції національної валюти становив 26,6%. Однак станом на серпень його вдалося стабілізувати до 8,6%.

Яким буде впровадження "плавкого" курсу

Декілька тижнів тому Нацбанк заявив про те, що в майбутньому може відмовитись від фіксованого курсу гривні, встановленого на рівні 36,6 за долар. Однак ні про які конкретні дати не йшлося, адже для цього потрібні відповідні умови та погодження цієї політики з Міжнародним валютним фондом.

"Пріорітетами в роботі Національного банку є зменшення інфляції, підтримка золотовалютних резервів України та фінансова стабільність нашої держави. Якщо усі ці фактори, разом зі збереженням міжнародної допомоги, будуть дотримані, то лише тоді НБУ зможе повернутися до валютно-курсової моделі, якої він дотримувався перед повномасштабним вторгненням", – зазначає член ради НБУ.

Фіксований курс гривні вносить певний дисбаланс в економіку. Тому головною метою переходу до "плавкого" курсу гривні є посилення стійкості та адаптивності української економіки та фінансового ринку.

Василь Фурман про курс гривні у 2024 році: дивіться відео

Відмова від фіксованого курсу гривні не означатиме девальвації

Втім, відмова від фіксованого курсу не означає, що НБУ повністю відмовиться від регулювання гривні. Адже при переході до "плавкого" курсу Нацбанк все одно буде присутнім на валютному ринку й "згладжуватиме" коливання курсу гривні.

"Український валютний ринок сьогодні є незбалансованим. Імпорт суттєво переважає експорт, і тому Національний банк постійно здійснює валютні інтервенції (продаж або закупівлю валюти з метою впливу на курс – 24 Канал)", – пояснив Фурман.

Українські ЗВР: За майже 2 роки війни НБУ витратив із золотовалютних резервів понад 40 мільярдів доларів. Водночас за цей період Україна отримала 60 мільярдів доларів фінансової допомоги. Це позитивно вплинуло на золотовалютні резерви, які виросли порівняно з довоєнними показниками на 25% й сягнули 40 мільярдів. За прогнозом НБУ, в наступному році ця цифра може збільшитись.

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