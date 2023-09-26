Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, НБУ будет работать над сохранением макроэкономической стабильности нашего государства и в условиях фиксированного курса, и после перехода к "плавающему" курсу гривны.
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Почему доллара по 41 не будет
В бюджете Украины на 2024 год заложен курс 41,4 гривны за доллар, существенно отличающийся от текущих 36,6. Однако закладка такого курса в бюджет не обязует НБУ вносить изменения в нынешний курс, а является условной бюджетной цифрой для перевода долларовых поступлений.
Курс гривны в государственном бюджете – это не цель и прогноз. В частности, на 2023 год правительство уже закладывало курс гривны на уровне 42,2 за доллар, однако это никак не повлияло на текущий курс, установленный НБУ,
– объяснил Фурман.
Национальный банк Украины проводит независимую политику на валютном рынке, что является одним из обязательных признаков демократии. И благодаря этой политике Украина смогла добиться макроэкономической стабильности, о чем свидетельствует уменьшение инфляции гривны.
Каким будет внедрение "плавающего" курса
Несколько недель назад Нацбанк заявил о том, что в будущем может отказаться от фиксированного курса гривны, установленного на уровне 36,6 за доллар. Однако ни о каких конкретных датах речь не шла, ведь для этого нужны соответствующие условия и согласование этой политики с Международным валютным фондом.
"Приоритетами в работе Национального банка являются уменьшение инфляции, поддержка золотовалютных резервов Украины и финансовая устойчивость нашего государства. Если все эти факторы, вместе с сохранением международной помощи, будут соблюдены, то только тогда НБУ сможет вернуться к валютно-курсовой модели, которой он придерживался перед полномасштабным вторжением", – отмечает член совета НБУ.
Фиксированный курс гривны вносит дисбаланс в экономику. Поэтому главной целью перехода к "плавающему" курсу гривны является усиление устойчивости и адаптивности украинской экономики и финансового рынка.
Василий Фурман о курсе гривны в 2024 году: смотрите видео
Отказ от фиксированного курса гривны не будет означать девальвацию
Впрочем, отказ от фиксированного курса не означает, что НБУ полностью откажется от регулирования гривны. Ведь при переходе к "плавающему" курсу Нацбанк все равно будет присутствовать на валютном рынке и будет "сглаживать" колебания курса гривны.
"Украинский валютный рынок сегодня несбалансирован. Импорт существенно преобладает экспорт, и поэтому Национальный банк постоянно осуществляет валютные интервенции (продажу или закупку валюты с целью влияния на курс – 24 Канал)", – пояснил Фурман.
Что известно о бюджете 2024
- Правительство Украины одобрило основные показатели бюджета на следующий год 15 сентября, а уже 20 сентября Верховная рада приняла его в первом чтении.
- Согласно обнародованным цифрам, в 2024 году доходная часть госбюджета Украины составит 1,560 триллиона гривен, а расходная – 3,108 триллиона гривен. Впрочем, значительную разницу в дефиците бюджета должна покрыть международная финансовая помощь и кредиты, которые правительство запланировало на уровне 42,8 миллиарда долларов (около 1,5 триллиона гривен).
- Практически все доходы госбюджета будут направлены на оборону (1,685 триллиона гривен). В то же время в следующем году Украина планирует выплатить 606,5 миллиарда гривен долгов.
- Также в государственном бюджете была проведена индексация минимальных зарплат и пенсий, увеличив их до 7 100 и 2 361 гривны соответственно. При этом, правительство запланировало на 2024 год рост украинской экономики на 5%.