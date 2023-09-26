Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, НБУ будет работать над сохранением макроэкономической стабильности нашего государства и в условиях фиксированного курса, и после перехода к "плавающему" курсу гривны.

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Почему доллара по 41 не будет

В бюджете Украины на 2024 год заложен курс 41,4 гривны за доллар, существенно отличающийся от текущих 36,6. Однако закладка такого курса в бюджет не обязует НБУ вносить изменения в нынешний курс, а является условной бюджетной цифрой для перевода долларовых поступлений.

Курс гривны в государственном бюджете – это не цель и прогноз. В частности, на 2023 год правительство уже закладывало курс гривны на уровне 42,2 за доллар, однако это никак не повлияло на текущий курс, установленный НБУ,

– объяснил Фурман.

Национальный банк Украины проводит независимую политику на валютном рынке, что является одним из обязательных признаков демократии. И благодаря этой политике Украина смогла добиться макроэкономической стабильности, о чем свидетельствует уменьшение инфляции гривны.

Инфляция в цифрах: в начале 2023 года уровень инфляции национальной валюты составил 26,6%. Однако на август его удалось стабилизировать до 8,6%.

Каким будет внедрение "плавающего" курса

Несколько недель назад Нацбанк заявил о том, что в будущем может отказаться от фиксированного курса гривны, установленного на уровне 36,6 за доллар. Однако ни о каких конкретных датах речь не шла, ведь для этого нужны соответствующие условия и согласование этой политики с Международным валютным фондом.

"Приоритетами в работе Национального банка являются уменьшение инфляции, поддержка золотовалютных резервов Украины и финансовая устойчивость нашего государства. Если все эти факторы, вместе с сохранением международной помощи, будут соблюдены, то только тогда НБУ сможет вернуться к валютно-курсовой модели, которой он придерживался перед полномасштабным вторжением", – отмечает член совета НБУ.

Фиксированный курс гривны вносит дисбаланс в экономику. Поэтому главной целью перехода к "плавающему" курсу гривны является усиление устойчивости и адаптивности украинской экономики и финансового рынка.

Василий Фурман о курсе гривны в 2024 году: смотрите видео

Отказ от фиксированного курса гривны не будет означать девальвацию

Впрочем, отказ от фиксированного курса не означает, что НБУ полностью откажется от регулирования гривны. Ведь при переходе к "плавающему" курсу Нацбанк все равно будет присутствовать на валютном рынке и будет "сглаживать" колебания курса гривны.

"Украинский валютный рынок сегодня несбалансирован. Импорт существенно преобладает экспорт, и поэтому Национальный банк постоянно осуществляет валютные интервенции (продажу или закупку валюты с целью влияния на курс – 24 Канал)", – пояснил Фурман.

Украинские ЗВР: За почти 2 года войны НБУ потратил из золотовалютных резервов более 40 миллиардов долларов. В то же время за этот период Украина получила 60 миллиардов долларов финансовой помощи. Это положительно повлияло на золотовалютные резервы, которые выросли по сравнению с довоенными показателями на 25% и достигли 40 миллиардов. По прогнозу НБУ, в следующем году эта цифра также может увеличиться.

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