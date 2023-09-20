Представление бюджета на 2024 год

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что парламент начинает процедуру представления бюджета-2024. Это фактически первое чтение, впрочем голосования в зале не будут проходить.

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По его словам, после представления проекта у нардепов будет 10 дней для того, чтобы подать свои предложения по бюджету. Срок – до 1 октября.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Далее это сводится в Бюджет с предложениями депутатов и уже будет первое голосование – до 20 октября.

Главные показатели

Доходы общего фонда на 2024 год составляют 1 триллион 560 миллиардов гривен, а расходы – 3 триллиона 108 миллиардов гривен.

Дефицит на следующий год составляет 1 триллион 531 миллиард гривен.

Реальный рост ВВП 5%, а номинальный ВВП – 7 триллионов 824 миллиарда гривен.

Прожиточный минимум на одного человека ежемесячно рассчитано 2 920 гривен, а минимальный размер пенсионных выплат вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

На оборону расходы составят большую часть бюджета – 1 триллион 685 миллиардов.

На оборону выделят больше всего средств

Расходы на оборону в 2024 году больше на 113 миллиардов гривен, по сравнению с бюджетом на военный сектор в 2023 году, сообщил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны.

Обратите внимание! Вторым приоритетом станет социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в этом году.