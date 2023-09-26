Може перевалити й за понад 60 гривень за пальне

У коментарі 24 Каналу експерт Сергій Куюн розповів, що зараз ціни на пальне в Україні вражають. Все через те, що зросли світові ціни на пальне від яких залежить й український ринок.

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Зараз ринок є доволі нестабільним – лише за останні місяці ціна зростання становила 13 – 14 гривень. Однак за прогнозами експертів після повернення довоєнних ПДВ та акцизу на пальне у липні зростання мало відбутися на рівні 8 – 10 гривень за дизель та бензин.

Зверніть увагу! На світовому ринку ціна за барель становить 90 доларів. Очікувалося, що на цьому рівні ціна зупиниться, але минулого тижня позначка встановила новий рекорд — 95 доларів за барель. Щоправда, зараз ціна дещо "охолонула" — вчора ціна становила 93 долари, додав Куюн.

Сергій Куюн пояснює, що якщо світова ціна на пальне перевищить 95 доларів за барель, то українцям слід очікувати цін на пальне на рівні 60 гривень.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Якщо ж вартість за барель буде вищою, то буде важко втриматися не підвищувати ціну на пальне в Україні. Наприклад, якщо ціна у жовтні становитиме 100 доларів за барель, то ціна в Україні на пальне становитиме вже понад 60 гривень за літр.

Які зараз ціни на пальне

Лише за місяця пальне в загальному подорожчало від 2 до 3 гривень за літр бензину та дизпального. За даними "Мінфіну", наприкінці серпня середня ціна дизпального становила 52,49 гривні, а зараз ця позначка зросла до 54,75 гривні.

Станом на 25 вересня середні ціни на пальне становлять: