Може перевалити й за понад 60 гривень за пальне
У коментарі 24 Каналу експерт Сергій Куюн розповів, що зараз ціни на пальне в Україні вражають. Все через те, що зросли світові ціни на пальне від яких залежить й український ринок.
Читайте також Є позитивні та негативні моменти: чи варто українцям знову готуватися до важкої зими
Зараз ринок є доволі нестабільним – лише за останні місяці ціна зростання становила 13 – 14 гривень. Однак за прогнозами експертів після повернення довоєнних ПДВ та акцизу на пальне у липні зростання мало відбутися на рівні 8 – 10 гривень за дизель та бензин.
Сергій Куюн пояснює, що якщо світова ціна на пальне перевищить 95 доларів за барель, то українцям слід очікувати цін на пальне на рівні 60 гривень.
Якщо ж вартість за барель буде вищою, то буде важко втриматися не підвищувати ціну на пальне в Україні. Наприклад, якщо ціна у жовтні становитиме 100 доларів за барель, то ціна в Україні на пальне становитиме вже понад 60 гривень за літр.
Які зараз ціни на пальне
Лише за місяця пальне в загальному подорожчало від 2 до 3 гривень за літр бензину та дизпального. За даними "Мінфіну", наприкінці серпня середня ціна дизпального становила 52,49 гривні, а зараз ця позначка зросла до 54,75 гривні.
Станом на 25 вересня середні ціни на пальне становлять:
- Бензин А-95+ – 57,57 гривні за літр,
- Бензин А-95 – 54,78 гривні,
- Бензин А-92 – 52,81 гривні,
- Дизельне пальне – 54,71 гривні,
- Газ автомобільний – 25,70 гривні.