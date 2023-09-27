Стоит ли сейчас покупать доллары

Олег Пендзин посоветовал до конца осени зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах, потому что сейчас не ожидается девальвация гривны свыше 39 гривен за доллар в покупке.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Купленные сейчас доллары или евро будут лежать до конца года мертвым грузом "под одеялом", а каждая тысяча гривен на депозите принесет прибыль по меньшей мере в 10 гривен в месяц.

В то же время финансовый эксперт Андрей Шевчишин объяснил для тех, кто хочет сохранить свои сбережения в валюте на долгосрочный срок, стоит ее больше покупать, пока она дешевеет. Также он порекомендовал купить в банке безналичные доллары (для физлиц это 37,40 – 37,50 гривны с учетом комиссионных сборов) и держать их на счете или сразу обналичивать.

Какой курс доллара 17 сентября

В течение последних суток курс доллара несколько колебался на рынке. Например, в банках доллар вырос на 5 копеек, а вот в обменниках покупка упала на 26 копеек. На черном же рынке курс тоже снизился на 10 – 12 копеек.

В банках: покупка – 37,7 гривны; продажа – 38,3 гривны;

покупка – 37,7 гривны; продажа – 38,3 гривны; В обменниках: покупка – 37,53 гривны; продажа – 38,26 гривны;

покупка – 37,53 гривны; продажа – 38,26 гривны; На черном рынке: покупка – 38,1 гривны; продажа – 38,22 гривны.

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