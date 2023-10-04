Курс в обмінниках: чи варто чекати на зростання долара

Після деяких змін, які вніс НБУ на валютний ринок 3 жовтня, українці почали задаватися питанням, чи зміниться вартість долара. Насправді ситуація не виходитиме зі стабільності.

Чи зміниться курс долара в обмінниках

Олександр Паращій розповів, що хвилюватися щодо зростання курсу долара в обмінниках не варто.

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Олександр Паращій Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Принаймні, нічого нового ми там не побачимо. Бо "ларьок" уже бачив курс долара вище 42 гривні. А за нової політики НБУ, яка, очевидно, більше не передбачає одномоментного стрибка міжбанківського курсу на 25%, навіть "ларьок" обіцяє бути спокійнішим (винятком може стати найближчі кілька днів/тижнів – але то тимчасове).

Також він висловився щодо доцільності відмови від фіксованого курсу. На його думку, це невчасне рішення.

Я не вважаю, що відмова від фіксованого курсу долара є вчасною. Як на мене, це треба було робити або раніше, або пізніше – ну нащо нам та невизначеність перед і без того складним зимовим періодом? Але вся ця фіксованість була дуже умовною,

– сказав він.

Він навів приклад з євро, адже цією валютою нам надійшло чимало фінансової допомоги. За останній рік міжбанківський курс змінювався з 35,5 гривні до 41,2 гривні.

Чи здорожчає долар восени

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив, що після опублікування проєкту бюджету на будь-який рік, у населення завжди виникають питання щодо змін курсу.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості.

У бюджеті на 2024 рік зазначений курс долара на позначці 42 гривень.

Відповідаючи на питання, чи може курс долара сягнути 50 гривень, він наголосив, що для суттєвої курсової корекції має реалізуватися якійсь вкрай негативний сценарій. Підстав для такого розвитку подій у НБУ не бачать. Це також суперечить тому, що Нацбанк закладає в розуміння керованої гнучкості курсу, сказав Гелетій.

Який курс долара 4 жовтня

За одну добу курс долара дещо виріс в середньому на 10 – 12 копійок. Єдиний показник який впав, це купівля в обмінниках – на 12 копійок.