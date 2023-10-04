Чи зміниться курс долара в обмінниках

Олександр Паращій розповів, що хвилюватися щодо зростання курсу долара в обмінниках не варто.

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Олександр Паращій Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Принаймні, нічого нового ми там не побачимо. Бо "ларьок" уже бачив курс долара вище 42 гривні. А за нової політики НБУ, яка, очевидно, більше не передбачає одномоментного стрибка міжбанківського курсу на 25%, навіть "ларьок" обіцяє бути спокійнішим (винятком може стати найближчі кілька днів/тижнів – але то тимчасове).

Також він висловився щодо доцільності відмови від фіксованого курсу. На його думку, це невчасне рішення.

Я не вважаю, що відмова від фіксованого курсу долара є вчасною. Як на мене, це треба було робити або раніше, або пізніше – ну нащо нам та невизначеність перед і без того складним зимовим періодом? Але вся ця фіксованість була дуже умовною,

– сказав він.

Він навів приклад з євро, адже цією валютою нам надійшло чимало фінансової допомоги. За останній рік міжбанківський курс змінювався з 35,5 гривні до 41,2 гривні.

Чи здорожчає долар восени

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив, що після опублікування проєкту бюджету на будь-який рік, у населення завжди виникають питання щодо змін курсу.

Нагадаємо! У бюджеті на 2024 рік зазначений курс долара на позначці 42 гривень.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості.

Він наголосив, що курс долара може досягнути в ціні 50 гривень лише за реалізації негативного сценарію. Проте у контексті керованої гнучкості курсу це суперечить її меті.

Який курс долара 4 жовтня

За одну добу курс долара дещо виріс в середньому на 10 – 12 копійок. Єдиний показник який впав, це купівля в обмінниках – на 12 копійок.