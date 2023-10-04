Изменится ли курс доллара в обменниках
Александр Паращий рассказал, что волноваться по поводу роста курса доллара в обменниках не стоит.
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По крайней мере ничего нового мы там не увидим. Потому что "ларек" уже видел курс доллара выше 42 гривны. А при новой политике НБУ, которая, очевидно, больше не предусматривает одномоментного скачка межбанковского курса на 25%, даже "ларек" обещает быть более спокойным (исключением может стать ближайшие несколько дней/недель – но это временное).
Также он высказался по поводу целесообразности отказа от фиксированного курса. По его мнению, это несвоевременное решение.
Я не считаю, что отказ от фиксированного курса доллара является своевременным. По-моему, это нужно было делать или раньше, или позже – ну зачем нам и неопределенность перед и без того сложным зимним периодом? Но вся эта фиксированность была очень условной,
– сказал он.
Он привел пример с евро, ведь этой валютой нам поступило немало финансовой помощи. За последний год межбанковский курс менялся с 35,5 гривны до 41,2 гривны.
Дорожает ли доллар осенью
Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий объяснил, что после опубликования проекта бюджета на любой год, у населения всегда возникают вопросы изменения курса.
Курс в бюджете – это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. При этом в нашей истории он практически постоянно отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная из которых – сохранение курсовой устойчивости.
Он подчеркнул, что курс доллара может достигнуть в цене 50 гривен только при реализации негативного сценария. Однако в контексте управляемой гибкости курса это противоречит ее целям.
Какой курс доллара 4 октября
За сутки курс доллара несколько вырос в среднем на 10 – 12 копеек. Единственный упавший показатель это покупка в обменниках – на 12 копеек.
- В банках: покупка – 37,6 гривны, продажа – 38,35 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,8 гривны, продажа – 38,5 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,15 гривны, продажа – 38,35 гривны.